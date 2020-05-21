TrendForce光電研究WitsView指出，在市場規模縮小的情況下，不論是透過規格的提升或是推出差異化的產品，皆為品牌技術展現的一種方式其中，QLED電視在龍頭廠三星的力推之下，預計出貨量年成長41.8％，達827萬台。TrendForce認為，今年OLED電視出貨年成長率僅7.8％，為337.5萬台，相較於年初預估減少26.1％。除了疫情影響需求放緩外，QLED產品價格彈性較大，對於售價始終居高不下的OLED電視而言，將成為今年銷售的一大絆腳石。

TrendForce分析師胡家榕指出，受疫情影響，民眾在被限制外出的情況下，除了適合個人居家工作使用的43吋(含)以下中小尺寸電視需求增加以外，因為待在家的時間變長，觀看電視的時間相對增加，為了追求更好的觀看體驗，使得今年4月底前意外出現一波客廳用大尺寸65吋電視換機潮。

2019年三星電子不僅在QLED電視市場的市占超過9成，並且成功推升整體QLED電視出貨達583萬台，年增230％。2020年雖然疫情導致全球電視出貨規模縮減，但QLED產品受惠宅經濟需求發酵，加上三星電子第1季針對舊機種進行促銷，北美市場65吋售價降幅超過2成，帶動換機需求。此外，去年甫進入電視市場的華為，今年除了價格親民的榮耀系列外，亦將QLED納入重點產品之一，積極進軍高階市場。預計華為今年QLED電視出貨量將有機會和VIZIO競爭第二名的位子。

OLED電視面板龍頭廠商樂金顯示(LGD)的廣州8.5代線OLED廠，原訂於今年第1季進入量產，卻受限於技術問題，加上1月中下旬新冠肺炎疫情在中國爆發，外派的韓籍技術人員紛紛返國，直到4月才陸續返回工作崗位，影響OLED面板量產時程。

需求面上，雖然今年許多電視品牌包含夏普、華為、小米、Vizio相繼推出OLED電視產品，但考量疫情對於整體消費力道的衝擊，超高階產品的需求前景可能不樂觀，包含龍頭樂金電子和SONY都已下修今年OLED電視出貨預估，TrendForce估計，2020年全球電視出貨受到新冠肺炎疫情抑制，預估年衰退5.8％，為2.05億台。

(時報資訊)