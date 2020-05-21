個人因新冠肺炎被隔離或治療的費用，有保單可理賠，但中小企業或小額營業人因疫情重創的營收或獲利，是否也有「紓困保單」可理賠，在立委賴士葆要求下，金管會主委黃天牧及保險局長施瓊華21日承諾，以一個月時間研究，是否從現在的法定傳染病保單去擴充結構。

目前如富邦產險即有推出法定傳染病隔離費用補償保險，結合醫療險等，只要被保險人因法定傳染病，即如此次的新冠肺炎被隔離或確診，即有關懷金或補償金，另外壽險業則是有推出法定傳染病醫療險等，訴求免等待期，醫療保障加倍等。

賴士葆則是要求，不要只有醫療保障的部分，應研發「紓困保單」，由保險公司承擔一些保障風險，企業也繳一些保費，但若中小企業或小額營業人因新冠肺炎疫情，出現損失或營收下降等，可以有保單理賠，用以取代現在政府撒錢補助，避免政府過度支出、影響財政紀律。

黃天牧回應，會從此方面研究，是有些可能，例如勞工的薪資在發生疫情時，可作些補償，這是很好的方向，可以研究，承諾在一個月內，研究推出這類保單可行性。

但賴士葆表示，不要只保障個人薪資，要含中小企業及小規模營業人的損失，也應有保單可理賠？保險局長施瓊華則表示，現行已有個人或企業投保的法定傳染病補償保險，可研究看看是不是可就見有結構，擴充保單理賠項目。

(工商 )