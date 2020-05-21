今年首波西南氣流來襲 豪大雨警報暫勿前往山區 16:292020/05/21 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局資料顯示，5月21日至23日期間受滯留鋒面及西南氣流影響，山區迎風面雨量可能達大豪雨等級。林務局呼籲本次滯留鋒面及西南氣流影響期間，民眾應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動之民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。 因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。 (工商 ) #西南氣流 #山區 #滯留鋒面 #林務局 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 施工疑腳滑落水 花蓮水電工慘溺斃蓄水池 11:302020/05/17 社會 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 08:102020/05/18 生活 場館開放做半套 北市府挨批「一市多制」 15:272020/05/18 生活 期交所舉辦 永續生技有獎徵答 開跑 04:102020/05/19 財經要聞 《經濟》梅雨＋西南氣流威脅 政院開情資研判會議 07:452020/05/19 財經 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 08:242020/05/19 生活 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 首波滯留鋒面來襲 水利署展開應變準備 13:212020/05/19 財經 明起西南氣流增強 各地嚴防大雨豪雨 11:142020/05/20 生活 致災性豪雨來了 氣象局曝：全台都跑不掉 22:002020/05/20 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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