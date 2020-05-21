依據中央氣象局資料顯示，5月21日至23日期間受滯留鋒面及西南氣流影響，山區迎風面雨量可能達大豪雨等級。林務局呼籲本次滯留鋒面及西南氣流影響期間，民眾應儘量避免從事山域活動，至於已在山上活動之民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。

因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。

(工商 )