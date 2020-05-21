大陸全國政協十三屆三次會議21日在北京人民大會堂開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋發表工作報告稱，要深化與台灣黨派、社會組織、各界人士交流交往。

大陸正式進入全國兩會時間，兩岸部分成關注焦點。汪洋21日針對2020年的工作內容表示，要做好大團結大聯合工作，涉台方面，深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。

港澳方面，汪洋表示，要緊緊圍繞推動「一國兩制」行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。

回顧2019年，汪洋指出，有舉辦第十一屆海峽論壇、第十五屆河洛文化研討會等活動，就兩岸基層治理等交流溝通。對於港澳，圍繞深化民族團結進步教育、以社會主義核心價值觀引領教義教規闡釋等，開展主題協商座談。支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。

展望未來，汪洋還表示，要致力凝聚海內外中華兒女實現中華民族偉大覆興中國夢的最大政治共識。不會強求一律，而是有方向的啟發引領，會用互動式的協商討論代替單向度的灌輸說教。

大陸也將善用網路力量，汪洋提到，要適應互聯網發展對人們思想觀念的影響，有的放矢地做好宣傳政策、理順情緒、增進團結的工作，推動人民政協成為在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要通道。

(工商 )