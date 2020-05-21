海象不佳 台東至蘭嶼交通船停駛 16:232020/05/21 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海象不佳台東至蘭嶼航線全數取消。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到滯留鋒面逐漸北移，台東下起間歇性雨勢，因海象不佳，離島的交通船台東至蘭嶼航線航班及後壁湖至蘭嶼航線航班全數取消。至於台東往返綠島航線仍不受影響，正常行駛。 (中時 ) #台東 #航線 #蘭嶼 #航班 #海象 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒向海運 6月貨櫃調度恐失衡 04:102020/05/17 財經要聞 淡季時間拉長 船隻閒置成本傷腦筋 04:102020/05/17 財經要聞 臺華輪預計6月恢復航班 04:102020/05/17 地方新聞 國內空運回溫 載客率逾7成 04:102020/05/19 財經要聞 澎湖機場 客機起降數冠全台 04:102020/05/19 地方新聞 華信與立榮航空 兩航線增班與換大型機 09:142020/05/20 財經 端午離島航線第2波加班機 5／22開賣 12:142020/05/20 生活 不離不棄 女友攜子監中登記結婚 14:472020/05/20 生活 陽明新兵入列 碩明、洋明輪新船命名 15:542020/05/20 財經 離島航線第2波加班機 明開放訂位 04:102020/05/21 生活新聞 社會熱門新聞 假冒總統府寄發釣魚郵件 網站主機在烏克蘭 - 社會 不甩禁令堅邀200親友辦婚宴 16人染疫新郎爸亡 - 社會 透明走光！羞見護士穿內衣巡房 主管開罰網怒了 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 口罩工廠拒政府徵收 私下販售獲利逾2千萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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