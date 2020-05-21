總統府成「打賴中心」的台版「維基解密」事件真相仍未大白，蔡英文總統、賴清德副總統已在昨天就職，國民黨中常委高思博指出，無論是否有無駭客，都顯示民進黨的派系運作依然明顯影響執政。

高思博在臉書直播中細述總統府訊息外洩的各項內容，認定都是幕僚之間對於人事運作意見，時間從去年民進黨總統初選至520人事布局，橫跨一年多，內容並未涉及國安或國家機密，堪稱是「政治宮廷八卦外洩」，各界應該無須過多的緊張。

他舉例，其中一項資訊指稱嫌棄李永得接任文化部長年紀太老，事實上新內閣名單，李永得果真出任文化部長；又如內政部長徐國勇檢舉警政署長陳家欽，幕僚認為未來要處理；資政李遠哲是否續聘的共識是尊重就好，還有NCC委員人選的議論。這些討論，都顯示外洩的文件確實可能存在，並非總統府日前宣稱是駭客造假資料。

高思博說，駭客通常把個案重點曝光，依理無須大費周章，耗時費力去造假資料，因此「內鬼洩漏的可能性應該更高」。

至於總統府為何沒透過調查局追查「駭客」？高思博解讀認為，若揪出內鬼，政治效應或許難以承受，選擇向刑事局報案調查，就是有意避開尷尬的局面。

高思博指出，無論是駭客或內鬼在搗蛋，外界迄今無法理解的是：為何無人負責？他認為至少須追究總統府秘書長的責任，但陳菊將高升擔任監察院長，所以傳出總統府有意凍結相關案件，顯示出民進黨執政仍採取派系運作模式，展現出政治任務貫徹的程度，確實強悍，這方面的確比國民黨厲害。

(中時 )