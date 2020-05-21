國民黨立委鄭麗文對照外洩文件與新聞整理成表。（取自鄭麗文臉書）

綠營「打賴」計畫昨再度被流出，國民黨立委鄭麗文上網查証內容所提及之事件，並整理成一張圖，「打賴是真的！」鄭麗文說，打賴完、少了賴清德礙手礙腳的蔡英文總統，究竟要帶人民往哪個方向呢？

鄭麗文表示，總統府遭駭，立法院邀請新上任的總統府秘書長蘇嘉全等人備詢，非常訝異的這些熟知立法院議事規則的首長刻意不出席、也沒有書面或口頭說明不出席的理由。總統府人員不到，是不是心虛？到底是駭客入侵？資安問題？還是資料根本是故意流出？

鄭麗文指出，從總統府的「密件」中，可以看到縝密的系統戰，打賴不遺餘力。比如找范雲隨蔡總統出訪，用近身觀察女總統處理外交國際事務能力的感想po上網，型塑蔡英文形象。找林飛帆上節目，不直接說支持蔡賴配，而用獨派、新台派打賴清德。並找立委管碧玲、莊瑞雄、王定宇負責連署。

鄭麗文說，由以上可見，順英女皇就對了，有幫忙就能犒賞立委或月領9萬，也可預見，賴清德將會是最弱、最沒權力、最被冰凍的副總統。

(中時 )