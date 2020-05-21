衛福部彰化醫院是彰化縣內指定防疫應變醫院，現有26床負壓隔離病房，內有洗手間及電視、網路等設備，平時做為肺結核病患隔離之用，重大傳染病發生時，可做為患者隔離處所。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣42歲陳姓男子因不配合檢疫，上月24日在負壓隔離病房內鬧事，遭移送法辦，彰檢檢察官認定他已觸犯醫療法、刑法，且犯後毫無悔意、態度不佳，讓基層辛苦的醫護人員暴露在被感染的風險中，偵結後依新法特別條例起訴，並向法官請求從重量刑，這是彰化縣第一起因新冠肺炎引發醫療暴力而被起訴的案例。

根據起訴書，陳男上月24日晚間8點在妻子陪同下，從二林住家到彰化醫院急診室就醫，表示已連續2連出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛且味覺喪失症狀，醫師檢視其胸部Ｘ光檢驗影像後，發現右肺有浸潤情形，不敢大意，立即啟動疑似新冠肺炎患者885流程SOP，讓陳男坐上輪椅走特殊專屬動線進入負壓隔離病房。

楊姓護理師告知將進行採檢，並收治負壓病房隔離住院數日，直到2次採檢陰性才能出院，陳男聽聞瞬間情緒失控，在病房咆哮、大吼「寧願從負壓病房跳下去，也不要住院」，甚至動手搖晃病房內監視器，還走出病房到走廊四處走動，最後更拿起滅火器做勢要砸東西。

讓楊女嚇得趕緊通報蔡姓值班醫師和王姓護理長前來支援，與醫護對峙的陳男經勸說後接受採檢，仍不願住院隔離，蔡姓醫師經溝通決定改採社區監測通報檢測，並通知陳男妻子辦理手續，在向陳妻說明病情與防疫規定時，不耐煩的陳男再度失控，不顧眾人制止，2度逕自離開負壓隔離病房、持滅火器揮舞，一路強行「突圍」欲搭電梯離開，最後出動警方到場，「護送」陳男返家隔離。

起訴書中指出，陳男所為已觸犯〈刑法〉恐嚇危害安全、〈醫療法〉妨害醫療業務等罪，全然不知尊重醫護專業、不知負壓隔離病房是何等珍貴的醫療資源，恣意拿取、碰觸院內設備，動輒對醫護暴力相向，嚴重浪費醫療資源、汙染醫療環境，因此請求法官從重處斷，並針對犯行分論併罰。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成表示，陳男事後兩次採檢都是陰性，當天在院內鬧事的動線院方也立即進行消毒，慎重起見，偵辦檢察官在陳男隔離期滿20天傳喚他出庭，陳男卻始終不肯認錯。

他說，時值疫情嚴峻時刻，陳男卻不配合個案通報處理流程、乖乖住院接受隔離，反在負壓隔離病房裡鬧事，當時病房裡還有另2人也在隔離中，也讓最辛醫護人員置身感染風險中，因此檢方依〈嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例〉第13條等罪名將陳男起訴，請法官從重量刑。

(中時 )