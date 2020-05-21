中華觀光夜市屬道路型攤販集中區，昔日人聲鼎沸摩肩接踵，如今淪為門可羅雀。（陳世宗攝）

台中市中華路觀光夜市，受新冠疫情衝擊及現行攤販集中區設置管理自治條例影響生意下滑逾5成！市議員江肇國等21日請命說，市府放任外地投資客炒房，運用中市攤販集中區設置管理自治條例，逼陷入困頓的攤商離開；中市府經濟發展局表示，市府同時保障住（店）家通行權利與攤販生計，解決攤販營業困境共創雙贏。

市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生、張家銨在議會上揭露，指中華路攤商風光時有600多攤，從2019年的214攤降至現在的130攤，有近84攤業者暫停營業；其他業者借錢苦撐，市府卻渾然不知。

江肇國表示，除舊城沒落加上疫情影響，最大原因是攤商管理自治條例執行狀況；攤商大多是社會基層每天所賺無幾；中華路夜市是台中人共同記憶，千萬不要斷送在盧團隊手中，市府要即刻修正條例協助攤商得以繼續營業，不要讓中華路繼續沒落下去走入歷史。

賴佳微說，賣地炒房成中華路夜市的代名詞！里長跟攤商告訴她，逼走攤販的財團背後可能有中資背景；當地攤商很多是中區跟北區的家庭，一家老小生計靠中華路夜市來維生，當攤商逐漸被逼迫消失後，中華路夜市將越來越難聚集人潮，生意青黃不接，家庭將陷入更深困頓。

經濟發展局表示，中華路觀光夜市屬道路型攤販集中區，依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，攤販後方住（店）家如對攤販提出異議時，攤販應取得店家的書面同意才能繼續營業。

經發局強調，為維護攤販設攤權益，市府積極協助攤販與住（店）家協調，取得雙方共識，並著手辦理台中市攤販集中區設置管理自治條例修正草案，透過彈性縮減攤販原有營業範圍等，保障住（店）家通行權利與攤販生計創造雙贏；已於今年3月20日辦理公聽會，正依相關意見進行修正藉此解決攤販營業困境。

(中時 )