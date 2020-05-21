台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書提到蔡英文總統就職演說提到兩岸議題時表示，但除了十八歲公民權之外，還要修什麼？並沒有具體的主張，一切都交給立院修憲委員會，等於是大打太極拳，未來憲改的方向與目標還是在九霄雲外，繼續抓瞎。簡單地說，蔡總統對未來憲改心中無定主，還拿不定主意。

此外，他還提到，蔡總統仍重申未來兩岸關係的基本立場，在「一國兩區」的最高指導原則下，斷然拒絕「一國兩制」，清楚表達了她個人一貫的立場。中方不可能滿意，但也無可奈何。惟，「一國兩區」在台灣究竟有多少民意支持？是一個嚴肅且重要的問題。

游盈隆說，昨天他聽完蔡總統的就職演說，有幾點感想；蔡總統近三十分鐘的演說，全程神情肅穆，語調剛硬，不帶感情，許多遣詞用字艱澀，比較像蔡教授在課堂上講課或訓話，和廣大普羅大眾的心理距離非常遙遠。直到最後三、四次點名來賓站起來接受歡呼，才讓全場氣氛熱絡起來。

他認為，和2016年520就職演說比起來，這次演說顯得相對冰冷，不知為何？「或許三十分鐘演講對她是太沈重」，「幕僚應好好檢討，可惜這已經是她的最後一次了」。

他說，關於蔡總統演講的起手式，「作為共同體的台灣」，用意很好，但實際語意表達瞥扭，卡卡地且不完整。台灣在1980年代已經有「台灣是命運共同體」的概念；到1990年代，李登輝總統改稱「台灣生命共同體」，意思大同小異，都是指涉台灣做為一個命運共同體的形成。

他說，蔡英文現在只談「共同體」，不提「生命共同體」或「命運共同體」，殘缺不全，「不知道她在想什麼」。

在兩岸關係上，蔡總統似乎比較不想多著墨在兩岸關係。這或許和中國兩會隔天緊接著要召開有關，不想多談，以免授人以柄，否則中共當局現在內外交迫，戰狼當道，擦槍走火不無可能。

(中時 )