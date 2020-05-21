受到新冠疫情嚴重影響的美國海軍羅斯福號(CVN-71 ,USS Theodore Roosevelt)航空母艦，在關島度過了近兩個月之後，終於結束了病毒威脅，可以出航重新執行戰備任務。

軍事網(military.com)報導，美國海軍星期三晚上宣布，羅斯福號將於當地時間星期四離開關島海軍基地，現在已航行在菲律賓海，而艦載戰機隊正在進行資格飛行。

第9航艦打擊司令部司令貝克準將(Stuart P. Baker)表示：「相當高興羅斯福號能夠回到海上，雖然還需要花時間重新訓練，但距離他們回到印度太平洋的任務又近了一步，這對機組人員來說，是一項重要的成就。」

羅斯福號自3月27日以來，一直在關島，主要是艦員需要下船治病。海軍新聞表示，截至週一，全艦4800名的船員中，有2900多名已返回。

新任艦長卡洛斯‧沙迪洛(Carlos Sardiello)說：「我們正在依據任務，逐步擴大艦員數量。」

羅斯福號在3月派往太平洋上，結果遇到新冠病毒在船上傳染的事變。當時的艦長克羅澤(Brett Crozier)後來寫了一封信，懇求海軍高層撤離大部分船員，因為他擔心，航艦環境無法扼止病毒傳播，會導致水手死亡。

這封信在《舊金山紀事報》上發表，引發海軍副部長莫迪（Thomas Modly）開除了克羅澤，但是莫迪也因「不通人情、不顧水兵健康」的的責難，而自請辭職。最終海軍同意羅斯福號在關島靠岸，艦員進行全面病毒測試，感染的艦員下船治病。

羅斯福號染病情況比預估嚴重，大約一半的水手都呈陽性，也包括艦長。最終一名水手查爾斯·羅伯特·沙克爾（Charles Robert Thacker Jr.）因病去世，享年41歲。

美國海軍高層曾經建議將克羅澤恢復為艦長，不過目前他是派往聖牙哥，擔任艦隊司令部的機要秘書。

現在，艦員們必須調整作習，戴口罩，調整就餐時間，限制當面見面，並為環境消毒。機組人員上週舉行了一次模擬。

上週，羅斯福號進行第二次病毒測試，有5名水手又呈陽性，不得不離開軍艦。目前還不清楚是又遭感染，或是其他原因。醫學專家說，目前尚不清楚是否有曾經感染者，是能使產生免疫力。

(中時電子報)