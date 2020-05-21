大學個人申請入學結果21日放榜，台南麻豆區黎明高級中學的成績亮眼，錄取交通大學應用數學系的黃暐茗同學、錄取國立台灣師範大學物理學系的李承暉同學、錄取台灣大學公共衛生學系的張庭嘉同學，經學校專才培養與細心輔導，都達到他們期望的升學目標。

黎明中學校長羅家強表示，學校完全以「適性揚才」、「成就每一個孩子」為教育目標，特別針對不同屬性的孩子給予個別化的生涯建議及輔導。錄取的同學大方地分享高中時期的學習歷程，如何強化自己的優勢，並規畫出屬於自己最適合的升學道路。

錄取交大應用數學系的黃暐茗同學，本身擅長且喜愛數學，獲得多種數學比賽獎牌，但語文類科的表現並非強項，因此學測第1階段的重點科目以通過篩選為目標，再利用過去參加比賽的經驗，製作備審資料和強化數學實力，成功地錄取心目中理想科系。

錄取師大物理學系的李承暉同學，對數理自然研究擁有極高的興趣，是各項競賽常勝軍，雖然學測英文表現不到10級分，在通過第一階段的篩選後，憑藉著策畫活動的組織應變力和探究實作的思考創新力，成功地在第二階段獲得評審的青睞，順利的錄取理想系所。

錄取台大公衛系的張庭嘉同學，是一位通才型的學生，並沒有顯赫的競賽紀錄，剛好壓線通過第一階段的篩選。在準備面試的時候認真的聽取各方建議，因為對於相關的議題有著長期的關心，在面試時不僅對考官表達對科系的強烈求知慾，也靈活運用相關知識，最後在第二階段脫穎而出。

(中時 )