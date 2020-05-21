總統府外傳有變造密件直送「總統府線記者」，日前又傳出有「執行會議記錄摘要」，桃園市長鄭文燦也在開會名單內。針對520密件，桃園市長鄭文燦表示，文件不能證明真偽，「因為我沒看啦，我不知道。」

桃園市長鄭文燦21日出席市政會議，媒體詢問協調小組的任務密件流出，可以請問怎麼看？鄭文燦說，「文件不能證明真偽，因為我沒看啦，我不知道」。媒體又詢問是否是台版維基解密？鄭文燦說，「這個我不知道」

(中時 )