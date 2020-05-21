總統府變造密件流出？ 鄭文燦：我不知道 16:332020/05/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 。針對520密件，桃園市長鄭文燦表示，文件不能證明真偽，他也不知道內容。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府外傳有變造密件直送「總統府線記者」，日前又傳出有「執行會議記錄摘要」，桃園市長鄭文燦也在開會名單內。針對520密件，桃園市長鄭文燦表示，文件不能證明真偽，「因為我沒看啦，我不知道。」 桃園市長鄭文燦21日出席市政會議，媒體詢問協調小組的任務密件流出，可以請問怎麼看？鄭文燦說，「文件不能證明真偽，因為我沒看啦，我不知道」。媒體又詢問是否是台版維基解密？鄭文燦說，「這個我不知道」 (中時 ) #鄭文燦 #密件 #桃園市長 #桃園 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 自製紓困手冊？鄭文燦狠酸：根本沒必要 10:502020/05/18 政治 AR市長 與市長獎得主線上合照 04:102020/05/19 地方新聞 桃捷募新血 月薪上看7.6萬元 04:102020/05/19 地方新聞 2大將入閣 鄭文燦：歷練豐富 都是人才 11:162020/05/19 政治 新閣養蘇拉燦 修補新系嫌隙 04:102020/05/20 政治要聞 改善漏水增照明 桃園神社添亮點 04:102020/05/20 地方新聞 彩券買氣降 鄭文燦卯勁促銷 04:102020/05/20 地方新聞 林佳龍PO總統就職典禮帥照 竟是她拍的...網讚超大器 13:442020/05/20 生活 戶籍不遷高雄 媒體揭李四川2點考量 08:312020/05/21 政治 急難紓困經費不夠？ 鄭文燦：市府先墊支 12:422020/05/21 政治 政治熱門新聞 若罷韓通過最大遺憾？韓國瑜表態了！ - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 蔡民調太怪？夏春湧爆：台灣恐陷入空前危機！ - 政治 罷韓前 陳樹菊曾說這句 網噴淚：很感動... - 政治 館長發起罷韓民調 結果嚇死人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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