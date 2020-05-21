雅琪科技有限公司、世界和平婦女會台灣總會、蔡雪泥公益慈善基金會及KUMON孔孟文化事業有限公司為發揚無私大愛奉獻精神，提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，今天下午於消防局南雅分隊車庫捐贈消防局一批醫療級防護面罩。

捐贈單位表示，抗疫的第一線消防同仁身處高危險環境，為降低其風險，遂捐贈醫療級防護面罩作為第一線消防戰士們最強而有力的後盾，讓消防弟兄於執勤上也更加安心。

新北市消防局長黃德清說，雅琪科技有限公司、世界和平婦女會台灣總會、蔡雪泥公益慈善基金會及KUMON孔孟文化事業有限公司默默耕耘，深受各界好評與肯定，衷心感謝其善行義舉。（讀者提供/吳家詮傳真）

本次醫療級防護面罩捐贈儀式由局長黃德清親自受贈並回贈感謝狀，黃局長表示，雅琪科技有限公司、世界和平婦女會台灣總會、蔡雪泥公益慈善基金會及KUMON孔孟文化事業有限公司默默耕耘，深受各界好評與肯定，衷心感謝其善行義舉，而今日捐贈本局醫療級防護面罩600個，加強本局防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全。

雅琪科技有限公司、世界和平婦女會台灣總會、蔡雪泥公益慈善基金會及KUMON孔孟文化事業有限公司熱心公益、造福鄉梓之義舉，足為當今社會的典範，令人殊堪感佩讚賞，對於消防救災救護工作重視，協助政府強化防疫能力及裝備不遺餘力，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

(中時電子報)