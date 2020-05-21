嘉義市議員陳家平（左）陪同陳獸醫師開記者會，出示合格獸醫師證照。（廖素慧攝）

愛護動物人士聲援、力挺陳獸醫師。（廖素慧攝）

嘉義市議員陳家平21日陪同市府動物保護教育園區陳姓獸醫師開記者會，指訴陳醫師遭霸凌、物資流向不明、拾獲棄養動物切結機制浮濫等弊端，市府建設處長陳光興說，切結機制恐被不肖人士有機可乘，將防範，物資藥劑會加強內部管控。

陳家平指出，民眾將動物送到動保園區收容，只要填寫「拾獲動物棄養切結書」就免費，如果是自己棄養的寵物要繳交3000元，結果發生有一疊切結書是一樣筆跡，疑似同一人所填寫，是否有弊端？政風室應了解。

陳家平說，依規定合格獸醫師才能替動物打針，或在獸醫師監督下打針，卻發生陳獸醫替動物打針的針劑數量，與進貨量不符，那麼非陳獸醫師使用的針劑什麼人用了？流向何處？

陳姓獸醫師說，他擔任動物收容所（現動保園區）獸醫師至今近5年，飽受壓力、言語霸凌，導致牙齒幾乎掉光光，屢次被攻訐他的獸醫師資格，但他有農委會、考試院核發的獸醫師證，也有嘉義市政府核發的獸醫師執照。

陳醫師說，園區裡動物飼料罐頭、麻醉針劑、苗等物資流進貨量與實際使用量有出入，流向不明，他某程度被架空，當成橡皮圖章，但他要負責驗收物資，敢怒不敢言。

市府建設處農牧科說明，飼料罐頭、疫苗等物資由園區陳獸醫師及工作人員提報需求量，市府採購，廠商送貨至園區由陳獸醫師驗收，是否有公器私用？政風室調查中。

切結書曾發生工作人員代年長、不識字者簽名，已告誡要求改進；加強工作人員法治教育，依《動物傳染病防治法》第13條規定，非獸醫師或未經獸醫師監督，替動物打針，可裁罰3萬至15萬元。

(中時 )