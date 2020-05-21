圓展(3669)今舉行線上法說會議，董事長郭重松表示，今年的新冠疫情對公司而言是機會也是危機，疫情帶動了WFH(在家工作)和遠距教學的商機，而危機則是憂心疫情重創經濟造成衰退。公司不是機會主義者，會持續在研發、行銷和管理上調整，該積極的積極，該保守的保守。

圓展第一季營收4.74億元，營業毛利2.47億元，毛利率52.15%，營業淨利520萬元，營益率1.1%，稅前盈餘792.8萬元，淨利歸屬母公司業主808.6萬元，EPS 0.09元。

圓展表示，該公司雲端視訊會議設備，已取得微軟Teams,Zoom,及谷歌Hangous的官方認證。此外，新冠疫情讓視訊會議需求爆發，公司對第二季的展望會比第一季更正面，並且圓展都是台灣製造，因此供貨較競爭者更為順暢。

圓展4月合併營收2.1億元，月增3.47%、年增18.56%，創近20個月新高，受惠在家工作、線上學習商機帶動，視訊會議、教育等兩大產品線皆明顯成長。

累計前4月合併營收6.84億元，年增6.65%。以產品營收比重來看，4月視訊會議、教育產品占比各約60.05%、36.9%，其他則占3.03%。

圓展表示，全球疫情尚未獲得控制，各國企業持續採取居家辦公，加速視訊會議系統建置，旗下視訊會議產品自2月起需求增加，包含國內公部門、私人企業詢問度增加，歐、美、亞子公司也有急單追加，相關產品可望在第2季陸續出貨，貢獻營收。

教育產品方面，圓展指出，歐美教育市場未來即使回到學校上課，但遠距教學可能會成為新常態，因此實物攝影機需求持續成長，而去年推出的自動追蹤攝影機，目前以台灣為主，包含大學、研究所、高教補校等詢問度增加。

第一季圓展帳上現金約8.28億元，負債比為16%。

(時報資訊)