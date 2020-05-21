線上旅遊體驗預訂平台KLOOK為擴大餐飲店家服務範疇、協助掌握外送商機，續響應政府行動、推廣餐飲店家上架外帶行動後，再宣布加碼平台行銷50萬元，規畫線上活動和新上架店家專區，並將透過行銷通路推廣，以增加店家曝光、強化店家知名度。

KLOOK表示，過去和商家接洽的過程中，發現許多餐飲店家對平台收費項目和規則了解有限，需耗費大量時間和精神研究、與平台來回溝通，且對如何包裝菜單、撰寫文案、拍攝餐點照片等知識所知甚少，即使所有素材就緒，也可能因上架流程曠日費時而錯失商機。

為解決餐飲店家痛點，幫助做好數位轉型、搶占商機，KLOOK提出挺在地餐飲商家措施，全台不限地區任何店家，只要符合政府規定就能申請加入KLOOK，通過資格審核最快7天就能上架完成，更可享有免上架費、免年費及超低抽成、活動期滿不漲價等優惠。

此外，上架店家除了享有專屬商品頁面外，KLOOK商務團隊將有專人協助文案撰寫、商品包裝與餐點照片拍攝，並串接專為店家打造免費的數位管理工具，有效管理外帶訂單，即時掌握消費者的意見回饋，上架優惠、速度、行銷支援一次到位。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，公司與店家共同面對衝擊、尋找轉型契機，4月攜手170多個餐飲店家推出星級外帶服務，獲得市場熱烈迴響，顯示越來越多消費者不只在KLOOK預訂旅遊景點或服務，也習慣到KLOOK尋找在地吃喝玩樂的靈感。

KLOOK表示，希望透過優惠、速度、行銷一次到位，協助解決餐飲店家數位轉型痛點，讓外帶服務不只是因應新冠肺炎疫情而生的短期解決方案，更能有效協助商家擴展銷售管道，提升中長期競爭優勢。

(時報資訊)