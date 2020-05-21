波若威(3163)今(21)日舉辦法人說明會，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，儘管第一季每股虧損0.64元，但4月營收因為遞延效應已經出現大幅度跳升，今年波若威持續看好北美、歐洲市場，產品線上，則是以WDM、Branch兩項會有較大的成長空間。

波若威主要一部分營運動能來自北美CATV/FTTH，但現階段CATV出現剪線潮的雜音，波若威發言人張文樵表示，會有此說法，主要是因為市場上認為4G、5G會取代Cable線上串流，但實務上看到的是，運營商2019年支出驟降、2020年又逢疫情導致市場嚴峻，但目前下世代逐步成形，且在疫情加溫下，對頻寬要求更大，預測近期內將大幅反彈，到2025年整體市場規模可望來到10億美元，其中下世代CATV寬頻占比將超過6成，其框架包含雲端設備、局端設備，以及接入端設備，波若威在雲端、局端、接入端都有佈局，且隨著下世代CATV的升級，將帶來大量的WDM/Branch模組需求。

目前已波若威四大產品線占比來說，WDM(分波多工器)占比3成、Branch(分歧器產品)占比3.5成~4成、OIN(光跳接線與AOC主動式光纜)2成、AMP(整合模組、濾波器與放大器、光纖隔離器等)占比1成。

迎接5G時代，波若威規劃五大產品群，包括5G-Front Haul/Meddle Haul會使用到的WDM光模組、Branch光模組、特規/超低能損跳接線、100G收發器內開鍵光元件，以及200G/400G收發器內關鍵光元件，波若威在100G、200G以及400G都有很深的布局，100G已經開始進入回收期，目前占比很高，200G和400G量產落在明年第三季。

張文樵表示，目前全球5G建設仍以北美為首，再來大陸以及日本，疫情刺激電信投資力度，後續將驅動未來三年全球電信業資本支出，隨著5G上路，光收發器在Datacom部分應用會大幅增長超過3倍，且矽光子占比將近3成，其中100G/200G/400G用到的關鍵元件，為波若威布局之主力項，目前波若威矽光產品占比約1.5成，著重在WDM和Branch。

波若威第一季營收4.96元，毛利率18.47%，營業淨利3137.2萬元，營益率6.32%，單季淨損4547.6萬元，每股虧損0.64元，第一季業外跌價損失6800萬元，主要是因為投資標的，第一季客戶地區占比，美北5成、歐洲占比3成、其餘2成。

波若威4月合併營收3.08億元、月增加37.57%，年增加65.64%，張文樵表示，波若威包含4月在內的第二季營收，有一部份是來自第一季疫情關係的遞延，還有一些因為疫情緊急投資的狀況，故帶動4月營收跳升。

展望109年，張文樵表示，波若威今年需求主要來自北美、歐洲市場，其中歐洲又以英國為主，波若威看好北美、歐洲WDM需求強勁；Branch也持續看好會提升，加上有耕耘到數據中心部分，未來成長可期；OIN方面則持平，主要是因為肺炎關係，各國居家令，導致遞延現象，目前在尋求產品轉型調整的機會。

波若威目前電信和數據中心占比是在3成5跟6成5左右，目標是把數據中心跟電信占比各占50%。

至於被問到美國和華為問題，張文樵表示，大陸市場一直不是波若威著重的市場，占比微乎其微，所以華為遭到制裁，對波若威沒有受到影響，但他也談到，大陸市場一片紅海，供給遠遠大過需求，大陸市場的餅的確很大，會傾向透過客戶進入大陸市場的方式。

(時報資訊)