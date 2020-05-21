自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日推出業界首款20奈米航太規格FPGA，為衛星和太空應用提供全面的抗輻射性、超高傳輸量與頻寬效能。

此首款可為太空中即時機上處理提供機器學習推論與無限在軌可重組功能的元件，具備適用於所有太空軌道的完全抗輻射性。賽靈思全新20奈米抗輻射Kintex UltraScale XQRKU060 FPGA提供真正的無限在軌（on-orbit）可重組能力，數位訊號處理（digitalsignal processing；DSP）效能提升達10倍以上，使之成為酬載（payload）應用的理想選擇，同時在所有軌道上皆具有完全的抗輻射性。

XQRKU060亦將高效能機器學習首次帶上太空，不僅支援TensorFlow和PyTorch等業界標準框架的多種機器學習開發工具，更透過完整的「處理與分析」解決方案，為太空中的即時機上處理提供神經網路推論加速。

有賴於賽靈思在空間領域的優勢及成功的65奈米航太規格元件，此次為太空應用而推出的20奈米元件使航太工業的製程向前推進了三個世代。它顯著減小了元件尺寸、重量和耗能，並具有強大的抗輻射性。XQRKU060作為一款具有航太規格彈性的元件，可以幫助客戶應對惡劣太空環境中各種短期和長期任務。

賽靈思航太航空與國防垂直市場行銷航太系統架構工程師Minal Sawant表示，賽靈思在開發尖端抗輻射技術並將其部署到可靠的航太規格解決方案方面具有悠久歷史。此次賽靈思推出全球最先進的航太處理節點，將鞏固公司在該領域的領先市場地位。

(時報資訊)