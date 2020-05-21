立法院教育文化委員會今審查《原住民族學校法》，並邀請教育部、原民會進行詢答，雖然2部會對原住民族學校的主管機關仍無共識，但也允諾會在今年七月提出政院版本，並在年底前召開座談會與民意溝通。

原住民族學校法目前尚無政院版本，僅有立委高金素梅、伍麗華、鍾佳濱等人分別提出版本，原民會主委夷將拔路兒今強調，國外並無相關法律的設置，在台灣屬於開創性的法律，因此必須審慎評估，目前已委託東華大學協助研擬。

提案委員鍾佳濱表示，要設立原住民族學校，必須要讓學校具備轉換機制，可從一般學校轉制成實驗學校或原民學校，相關的教育人士也應該比照辦理已累計年資，才能形成設立原住民學校的誘因，對此教育部長潘文忠與原民會主委夷將拔路兒認為，牽涉人事部分需再與人事總處、銓敘部洽談，預計兩個月內會提報告給委員會。

立委沈發惠認為，打造完整、實用的原住民族教育體系與架構茲事體大，原民會與教育部必須搞清楚，要以現行架構為主？還是要以原住民的知識架構為主？若以原住民的知識系統，學生高中畢業後要如何與一般大學銜接？且具備原住民族語能力的師資不足，就算現在為立法階段，也應該先以擴充師資進行超前部署。

藍委孔文吉則認為，原民會應多與地方的原住民進行溝通，了解原住民家長是否真的願意讓孩子至原住民學校就讀，還是會為了競爭力到一般學校就讀，召委高金素梅會後則要求，原民會必須要在今年七月彙整委員版本提出院版，並在年底前與教育部完成辦理座談會，教育部長潘文忠與夷將拔路兒則允諾。

(中時 )