日前爆出財務造假的瑞幸咖啡在疫情衝擊下，傳出擬裁減廈門辦公室一半人力，而員工對此完全不擔心，甚至有人希望被裁員。

陸媒報導，瑞幸咖啡在北京、廈門、天津均設有辦公室，其中廈門和北京員工數差不多，而廈門的大多是瑞幸的研發人員，據了解，這次裁員僅涉及廈門員工，擬削減50%人力。

報導指出，瑞幸員工表示，現在上班非常自由，「想去就去，不去就算了」、「基本上都在等裁員」，員工透露，瑞幸已經在約談員工，被裁員工將按照N+1處理，因為資遣費合理，不少員工都努力爭取被裁員。

對於裁員的消息，瑞幸回應，隨著公司業務戰略的調整，個別部門涉及人員的轉崗與優化，一些員工離職屬正常人員流動，主要是在執行2019年績效考核的末位淘汰機制。

瑞幸咖啡股票自暫停交易一個多月後，昨天恢復交易，股價早盤暴跌40%，收盤價2.82美元，跌幅達35.76%。

(中時電子報)