台積電赴美設廠、華為禁令再度緊縮，外界紛紛熱議誰會受惠、誰受到衝擊，對此，外界認為華為海思半導體的晶片研發受到限制，可能改採用台灣IC設計大廠聯發科的處理器，自本周一(18日)起連日大漲，若未來美方擴大對華為禁令，連聯發科也無法供貨華為，也還有大陸手機品牌搶攻市場份額，聯發科一樣能受惠。

美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）15日宣布，未來企業生產半導體產品以及使用相關技術供貨給華為，將先經過美國政府審查並許可，這使得全球晶圓代工龍頭台積電未來無法再替華為提供先進製程，導致華為新一代5G手機難產。不過，BIS也給出120天寬限期，讓華為在今年9月中旬前的產品供貨還有一些喘息機會。

此外，供應鏈消息傳出，華為已經展開全面性晶片庫存回補行動，同時將測試業務由晶圓代工廠轉單給京元電蘇州廠，也加大對聯發科等第三方晶片供應採購，補足華為海思遭到鎖定打擊的空缺。

今年1月底新冠肺炎疫情先是在大陸爆發，隨後擴散至歐美，成為今年以來最大的黑天鵝事件之一，聯發科在2月的法說會上就透露，今年Q1營收將季減7%~15%，儘管依舊看好5G能挹注聯發科營運持續增長，但外資仍看衰聯發科前景，調降其目標價。

據天下雜誌報導，當時有一家美商伯恩斯坦證券卻力排眾議，認為聯發科在陸美科技戰之下，美國技術含量門檻再度限縮，企業供貨華為更加困難，由其是台積電，這樣一來，華為海思以及高通的晶片都無法順利使用，那聯發科將在其中取得先機。

聯發科有望得利的消息散開後，激勵本周股價大漲，聯發科本周一起股價連3漲，狂飆59元或14.36%、報收470元。新冠肺炎疫情重創全球經濟，台股3月初遭到外資一路拋售，但在國安基金於3月19日喊聲護盤，台股觸底反彈，台積電至周三以來上漲46元或18.55%，聯發科上漲196元或71.53%。

不過，從長期來看，美方一定會補足針對華為的禁令條文缺口，聯發科優勢終究也會遭到BIS規定限制，但華為身為大陸智慧型手機龍頭，華為手機出貨勢必受到影響，這時其他大陸手機品牌包括小米、OPPO、vivo等都在等著華為露出破綻，搶攻市場份額，預料將使用聯發科晶片。

就在本周一，聯發科發表5G系統單晶片(SoC)新品「天璣820」，採用台積電7奈米製程，距離先前推出的天璣 1000 系列技術加強版、搶攻高階使用者市場的「天璣 1000+」，僅不到2周時間，目前天璣820已獲紅米Redmi 10X搭載，vivo旗下子品牌iQOO推出的最新5G手機 Z1首發搭載聯發科天璣 1000+，在高通於大陸市場份額降低之際，聯發科展現在5G市場企圖心。

(中時電子報)