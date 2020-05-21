半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）21日召開股東常會，由董事長梁進利主持，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股10元現金股利。對於未來展望，朋億認為，中國加大半導體產業投資趨勢明確，有助於朋億吃下更多訂單。

朋億2019年合併營收為新台幣44.06億元，稅後淨利4.97億元，每股盈餘14.65元，近年公司積極提升自身技術實力並優化營運體質，隨著中國半導體產業持續推動自製率提升、台灣半導體產業蓬勃發展等，2019年陸續取得大陸重要半導體訂單並挹注營收認列，再加上部分小型專案與擴充設備的訂單挹注，帶動2019年整體毛利率、營業利益率分別提升至24％、15％水準。

朋億表示，公司憑藉多年來高品質施作實績，成功取得客戶較長期認證及口碑推薦，受惠近年半導體產業客戶及中國高科技產業等持續加大資本支出，帶動旗下半導體產業營收比重比持續提升，尤其是2019年下半年因適逢大陸地區大型半導體專案訂單完工認列，更進一步推升2019年半導體產業營收比重由前一年的64％攀升至80％水準。

展望未來營運，由於中國持續加大投入半導體產業趨勢明確，以及近期美國政府擬對中國半導體出口管制，亦有助於中國半導體產業轉單效益、以及加速半導體自主化發展，創造朋億良好業務拓展環境。

此外，朋億除深化半導體代工、記憶體等產業訂單基礎，亦持續拓展5G、Micro LED、第三代半導體等領域大廠接單契機，更是帶動今年前4月整體在手訂單表現較去年同期成長10％以上，凸顯朋億朋億在設備品質、技術領先、客製化服務等高度的競爭利基，並對公司整體營運增添良好動能。

(工商 )