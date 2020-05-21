定位與無線通訊技術的全球領導廠商u-blox（SIX:UBXN）和專精於開發熱通量感測器（heat flux sensors）的greenTEG公司共同宣布，正式推出名為CORE的新創品牌 ─ 這是一款可連續且準確監測核心體溫的穿戴裝置。此裝置採用u-blox NINA-B306獨立式藍牙5低功耗模組進行無線通訊，可用來追蹤使用者從家中重返工作場所的健康狀況，並能在其核心體溫突然升高時發出警報。

CORE採用創新方法連續監測核心體溫，其準確度可與植入式（ingestible）感測器相媲美。藉由貼片或皮帶把它穿戴至靠近身體，CORE利用專為該任務所設計的演算法把感測到的數據轉換為對核心體溫的估計 ─ 核心體溫通常是定義為血液離開心臟主動脈瓣時的溫度。

此解決方案原來是為了協助運動員在超級馬拉松或鐵人競賽等極端條件下進行訓練和比賽時免於體溫過高所開發的，現已被重新設計以因應COVID-19（新冠肺炎）大流行帶來的新挑戰。目標客戶族群包括，希望能安全重返工作場所的一般大眾、重視保護員工和客戶健康的企業主，以及位處高風險族群中的個人。

greenTEG公司業務和行銷副總裁Holger Hendrichs表示：「我們需要一款小型、而且已預先通過認證的低功耗藍牙模組，以把整個解決方案的尺寸縮至最小，同時還要能夠提供連接性、大量的記憶體空間、以及我們的應用所需的可靠性。在剛開始評估方案時，u-blox NINA-B306的特性看來似乎符合需求，而當我們發現它能透過ANT +協定與Garmin裝置介接時，由於這對我們是一項非常關鍵的功能，所以我們就決定選擇u-blox NINA-B306。」

「此應用完美展現了NINA-B3系列藍牙5低功耗模組可為穿戴式應用帶來的價值，包括精小尺寸、低功耗、1 MB的快閃記憶體容量，以及強大的Arm Cortex- M4微處理器，」u-blox短距離無線電產品策略資深總監Pelle Svensson表示。「在此不確定和充滿考驗的時期，很高興看到u-blox的技術可以協助人們確保安全，並希望能使疫情逐漸趨緩。」

(工商 )