全球資料解決方案領導供應商希捷科技(NASDAQ:STX),宣布將於《The Last of Us Part II》在PlayStation 4(PS4)及 PlayStation 4 Pro(PS4 Pro)上架之際,推出《The Last of Us Part II》官方授權限定版 Seagate 2TB Game Drive。

身為廣受玩家歡迎的希捷遊戲儲存方案產品線中最新成員,Seagate 2TB Game Drive響應《The Last of Us Part II》的推出,採用了雷射蝕刻設計,並印上Ellie獨一無二的刺青圖案。此外,充裕的2TB容量更讓遊戲玩家能將《The Last of Us Part II》整個遊戲下載到這台遊戲硬碟上,迅速開玩。

此款特別版Game Drive,專為PS4及PS4 Pro所設計,在安裝過程中輕鬆無阻。因其體積輕巧便攜,不需另外攜帶電源變壓器,且可儲存50款以上的下載遊戲,能讓玩家將遊戲隨身帶著玩。

《The Last of Us Part II》官方授權限定版Seagate 2TB Game Drive將於希捷特定的經銷通路限量販售。

