全球資料解決方案領導供應商希捷科技（NASDAQ：STX），宣布將於《The Last of Us Part II》在PlayStation 4（PS4）及 PlayStation 4 Pro（PS4 Pro）上架之際，推出《The Last of Us Part II》官方授權限定版 Seagate 2TB Game Drive。
身為廣受玩家歡迎的希捷遊戲儲存方案產品線中最新成員，Seagate 2TB Game Drive響應《The Last of Us Part II》的推出，採用了雷射蝕刻設計，並印上Ellie獨一無二的刺青圖案。此外，充裕的2TB容量更讓遊戲玩家能將《The Last of Us Part II》整個遊戲下載到這台遊戲硬碟上，迅速開玩。
此款特別版Game Drive，專為PS4及PS4 Pro所設計，在安裝過程中輕鬆無阻。因其體積輕巧便攜，不需另外攜帶電源變壓器，且可儲存50款以上的下載遊戲，能讓玩家將遊戲隨身帶著玩。
《The Last of Us Part II》官方授權限定版Seagate 2TB Game Drive將於希捷特定的經銷通路限量販售。
(工商 )
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