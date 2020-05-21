據《Engadget》報導，美國紐約市地下鐵將投入一百萬美元經費，替地下鐵、巴士車輛進行紫外線消毒試驗。考慮到紫外線的 C 波（UV-C）、波長在280nm以下，是醫院、食品製造業常用的消毒方法，另外，據哥倫比亞放射線研究中心研究，C波中205〜230nm波長，可使新冠肺炎出現不活化效果，因此為了防堵新冠肺炎， 紐約市地下鐵近期將替車廂進行紫外線消毒。

紐約市地下鐵決定與PURO業者合作，在地下鐵車廂、車站內、巴士導入150台消毒用的UV燈。PURO表示，消毒用的UV燈設置操作簡單，照射領域廣泛，理想之下，可除去99.9％的病毒或細菌。

美國新冠肺炎疫情嚴重，本月起紐約市地下鐵為了徹底消毒打掃，將從凌晨1點到早上5點停駛，在車輛掛上UV燈，以UV燈在車廂內進行消毒。一旦效果不錯，第二階段將擴及長島鐵路及大都會北方鐵路等場所。

據哥倫比亞放射線研究中心研究發現，可抑制新冠病毒的205〜230nm紫外線，對人體影響不大，但PURO紫外線燈，會發射比一般消毒UV燈的C波還高強度、裸眼可直視的紫外線光源，在無防備下，恐損傷人體皮膚DNA或引起癌變。

(中時電子報)