苗栗縣議員宋國鼎21日針對苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案招標進行質詢。（摘自苗栗縣議會直播）

引進醫學中心是多數苗栗縣民的期待，不過自從遠雄健康生活園區計畫廢止後，苗栗縣政府在原址改推「衛生醫療健康園區BOT案」卻接連流標4次，若在7月28日截止前再無人投標，醫學中心恐將夢碎，縣議員宋國鼎指出，除了法規鬆綁問題，其中1年高達2億元的違約金，也是讓廠商望之卻步的原因。

宋國鼎21日質詢指出，衛福部將全台分為6個一級醫療區，其中苗栗縣與桃園市、新竹縣市同屬北區，依規定200萬人口可設立1家醫學中心，但北區已有林口長庚醫院獲認證，法規尚未鬆綁前，縣府規定進駐醫院期限內若無法通過醫學中心認證，1年要罰2億元，這連縣內最大2家醫院大千、為恭1年賺得淨利加起來都不夠繳。

宋國鼎批評，衛生醫療健康園區歷經4次流標，問題未解，今年4月30日仍強推第5次招標，若最終無人投標BOT案恐將告吹。衛生局長張蕊仙坦言，若再流標，此促參案將終止，但國產署撥用20.6公頃土地仍可保留，至於2億元違約金是為了督促廠商履約，由專業財經顧問公司評估醫學中心跟區域醫院的營運成本差異而訂定。

張蕊仙表示，第5次公開招標維持醫學中心規格，是因應鄉親期待與縣府政策需求，為吸引廠商進駐投資，已取消開發權利金825萬元，規畫違約金也是避免廠商因做不到契約條件，反而有不當得利，只要在15年內取得醫學中心認證就不會開罰。

她也提到，目前全國共有19家醫學中心，中央推動醫療分級希望不要擴增，但這對北區相當不公平，北區醫療網約有377萬人口，以各區人口數為單位統計，平均每124萬人應有1家醫學中心，桃竹竹苗卻只分到1家醫學中心名額明顯不合理，法規有改善空間，也已函文中央討論。

(中時 )