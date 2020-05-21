打開電腦，讓名廚教你烹美味！墨爾本美食美酒節將於5月25日（一）～30日（六）上線。無論您是喜歡烹飪，還是只是熱愛吃吃喝喝，都可在自家客廳、手機或電腦上參加這場盛宴。無論身處何地，一週的美食美酒講座、觀光旅行、展演、戲劇和小品，都讓您感受到墨爾本美食美酒節。如您住在墨爾本，還可直接品嚐送到家門口來自城市頂級廚師的拿手好菜，撫慰居家隔離的時光。

Massimo Bottura 將教您做出美味的千層麵，這也是澳洲在疫情期間的首選菜品。（澳洲維多利亞州旅遊局 提供）

雖然原定於3月舉行的美食美酒節活動延期，但為期一週的線上版美食美酒節聚集了國際和維多利亞州的名人名廚共同盛大亮相。 René Redzepi將分享關於世界上最著名的餐廳所發生的事情及他的觀察，Massimo Bottura將教您做出美味的千層麵，這也是澳洲在疫情期間的首選菜品，而Ben Shewry會分享他在封城期間學到了什麼。

主廚Dan Hunter將親自帶領大家參觀Brae的廚房花園，與創始人Kate Reid一起走進Lune Croissanterie未曾公開的部分，與倫敦的Black Axe Mangal的Lee Tiernan一起啟動烤箱，與Julia Busuttil Nishimura一起走進廚房，與Ottolenghi的甜點天才Helen Goh進行對話。

Shannon Martinez將為素食者帶來最簡單製作的料理。（澳洲維多利亞州旅遊局 提供）

這是由維多利亞州的餐廳、咖啡館和酒吧，因應疫情而生的DIY冒險，這個線上節慶就是為了幫助大家重振食慾，以及撫慰封城下的鬱悶心靈。讓來自Baker Bleu的Mike Russell為您解決麵包問題，甜點女王Philippa Sible帶來您所需要的糕點，而Shannon Martinez將為素食者帶來最簡單製作的料理。

老牌美食播音員Cam Smith帶來了The Builders Arms的美食瑣事，測試您的能力和擴展您的知識，大家最愛的Max Allen和Richard Cornish全新生蠔香檳美食秀也將帶來哄堂大笑的樂趣。

Ottolenghi的甜點天才Helen Goh。（澳洲維多利亞州旅遊局 提供）

如果想體驗一下真正的美食節，將有機會享受到真正的美味，包括Lune的珍藏糕點、由Joe Vargetto和Mister Bianco團隊（Mister Bianco) 設計提供搭配1969經典飛車電影大淘金 (The Italian Job)的義大利料理、Tom Sarafian將在Bar Saracen製作的Greg Malouf名菜，以及Nick Stanton將在Leonardo's餐廳製作Black Axe Mangal的鵝肝冰淇淋等。

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(中時電子報)