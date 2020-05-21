教育部高教司21日訪視元智大學宿舍防疫整備情形。(元智大學提供／楊宗灝桃園傳真)

儘管國內新冠肺炎疫情趨於緩和，但各大專院校對於校內防疫仍不敢鬆懈，元智大學自疫情開始就成立防疫應變小組，針對宿舍、學生餐廳超前部署，自境外返校學生也安排入住防疫旅館，確保無誤後才能入住宿舍自主健康管理。

教育部高教司長朱俊彰一行21日至元智大學訪視，了解學校宿舍防疫整備情形，元智大學校長吳志揚、學務長王佳煌教授親自接待、簡報。元智大學宿服組組長方立行博士說，學校共男女宿4棟宿舍，共計732間寢室、2923床位，自疫情開始，就把原本10處出入口縮減為5處，方便進行人流管理。

方立行說，宿服組在5處出入口都架設紅外線溫度感應器，並指派專責人員監看，閱讀區、交誼廳等公共場域也暫停使用，除了每日的環境消毒外，各出入口、電梯口也都備有酒精，供學生使用消毒。另針對住宿學生實施健康追蹤機制，每位住宿生每日都需填寫防疫通報資料，提供校方掌控正確數據。

學生餐廳部分，則自疫情開始就鼓勵學生外帶，內用則請廠商嚴格落實消毒、一律佩戴。此外包括校園公車暫停進入、規畫各宿舍入口處每天0點門禁等，務必做到防疫滴水不漏。

(中時 )