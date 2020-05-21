竹南國中學生劉庭瑋在小6時檢查出罹患骨癌，在父親一句話「面對問題」的鼓勵下，接受1年多的化療及手術後回到國中就讀，劉庭瑋積極正向面對病魔，主動參加各種活動，成績名列前茅，感動全校師生，合力推薦他參選總統教育獎，光榮獲選。

14歲的劉庭瑋雖然現在得靠著拐杖行走，但他仍然活躍地快步前行，上午，他在學校走廊不小心滑了跤，手掌稍微擦破皮，校長郭芳江叮嚀他別走那麼快，劉庭瑋回是，但急促的枴杖觸地聲，顯示他急於恢復行跑的信心。

獲得總統教育獎的竹南國中學生劉庭瑋手腦靈活，可在一分鐘內完成6面魔術方塊

劉庭瑋手術後檢查，竟咬牙看著IPAD忍過。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

劉庭瑋在就讀竹南國小5年級前，是個行動完全正常的孩子，他還是學校砌磚隊的隊員，代表學校拿過好成績，砌磚比賽的各式花式動作，對庭瑋來說是簡單再不過了。

將升小6前的那個暑假，庭瑋的左膝突然腫了起來，他原本以為是運動過量傷到了，但後來開始的痛處，讓庭瑋爸媽不敢大意，帶到新竹馬偕醫院檢查，醫師驚人的宣布是骨癌，才開始展開人生的庭瑋根本不能接受，連醫生的病情治療解說都不願意聽。

也難為了才12歲的庭瑋，要面對不能夠再玩砌磚的未來，放在大人身上也未必能夠馬上接受，父親鼓勵庭瑋，「既然碰到了，就勇敢去面對它！」生性正向積極的庭瑋，很快地轉化自己的心情，主動要求到最好的台大、榮總接受化療及手術切除癌組織。

劉庭瑋接受化療時，頭髮一度稀疏。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

劉庭瑋在榮總治療的耶誕節，陳文茜前來探視病童一起合照。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

劉庭瑋在榮總治療的耶誕節，藝人黑人前來探視病童一起合照。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

化療過程常常造成身體極度不適，庭瑋常常想著父親的話來撐過痛處，陪著他在病榻間的還有一個IPAD以及2個魔術方塊，在榮總手術切除腫瘤後拆線檢查過程，傷口極痛，但庭瑋卻能咬牙看著IPAD熬過去，一聲痛都不叫。

庭瑋從不敢接受自己患癌的事實，到勇於面對，還會主動詢問醫師自己的病況進展，如何治療？因為化療會影響掉髮，庭瑋頭髮一度稀疏，但他一點都不擔心，因為醫師叔叔說頭髮可以再長回來，他也相信腿也可以恢復到過去。

為了治療，庭瑋有整整一年不能回校上課，但學校是他的至愛，在榮總接受手術後隔天，他撐著枴杖回到竹南國小領取畢業證書，同學看見他回來，忍不住鼓掌加油。

原本依照規定，庭瑋可以申請在家教育，並且已經獲得縣府教育處的核准，但庭瑋拒絕，他希望過著和其它同學一樣的學校生活，雖然他因手術關係，行走仍還不便，但他從不要求老師同學特別照顧他，他反而主動擔任班上的資訊、總務股長，替同學處理電腦、跑跑腿。為了感謝許多助人的人，庭瑋也參加了安德烈食物銀行的整理食物工作，完全投入，就像個沒事人一樣。在校成績更是保持前列。

庭瑋正向積極的向上精神，看在校長郭芳江的眼裡，貼心又不忍，郭芳江想著庭瑋這麼好的態度，可以提供給其它人作最正面的教材，經與庭瑋的導師蔡志如及其它老師商議，決定推薦庭瑋參加總統教育獎評選。連學校英文專任的外籍老師都因庭瑋積極學習，主動替他寫推薦函。

獲得總統教育獎是對庭瑋的向上態度一種肯定，父親也希望引導他未來將自己的手腦功能運用到最極至，病痛是暫時的，庭瑋積極的生活態度才是支撐他繼續前行的最大動力。

劉庭瑋〔右〕參加安德烈食物銀行活動。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南國中外籍英文老師主動為劉庭瑋寫推薦函。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

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