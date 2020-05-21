桃園市1間公司是中央核准製造醫療口罩工廠，衛生福利部向該公司徵收醫療口罩及外科手術口罩時，該公司佯稱目前無生產。卻私下以每片14元販售，獲利超過2000萬元。桃園地檢署指揮執法人員起出38萬片口罩，負責人45萬元交保。

檢方調查，桃園市某間公司是主管機關核准製造醫療口罩之工廠，衛生福利部於今年2月13日向該公司，以1片2.5元徵用一般醫療口罩及外科手術口罩。不過該公司51歲藍姓負責人，佯稱目前無生產一般醫療口罩及外科手術口罩，藉此規避政府徵收。

不過防疫期間，醫療口罩需求大增，他以2月中旬起，私下製造醫療口罩，並以每片14元之價格，大量批售給客戶，藉此牟取暴利，估計超過2000萬元。桃園地檢署檢察官20日指揮執法人員搜查，起出38萬餘片口罩，部分外包裝還標示為醫療口罩，也發現醫療口罩靜電濾材111箱，每箱達4000公尺。

檢方認為，藍姓負責人違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知交保45萬元。

(中時 )