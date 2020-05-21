酒店、舞廳終於等到復業，北市有46家申請復業，經安檢合格、人員實名制手機APP訓練後，21日有14家獲准復業，市府將派人到場輔導業者，了解防疫情形。

市府昨舉辦實名制APP教育訓練，參與訓練的業者有53家，82人受訓，業者要申請復業，需通過消防安全及建築物公共安全檢查、設置單一出入、入口量體溫、戴口罩、消毒，並配合防疫實名制APP。

北市商業處指出，將由員警巡邏稽查APP實名制落實情況，違規者由北市衛生局依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定處3000元以上、1萬5,000元以下罰緩，違規者得按次處罰，3次違規者命其停業1個月。

14家獲准復業店家包括，松山區鴻昇興業公司、中山區松江名店 、昌迪公司、路易酒吧 、靛采名店、芮司緹名店、富利登舞廳、嘉夜有限公司、香水視聽歌城、龍昇酒吧、金艷酒吧、龍昌酒吧、消遣視聽歌唱坊、華納酒吧。

(中時 )