高等法院台南分院法官21日駁回台南虐童案上訴，宣布維持一審原判決。（程炳璋攝）

近年來多起殺人案，多數因嫌犯患有思覺失調症躲過死刑，精神疾病屢成罪犯免死金牌，已引發社區安全憂慮，台灣至今卻無一座高安全規格的精神醫院，未來催生司法精神醫院，建構納入精神病患的社會安全網，將是彌補社會治安破洞的第一要務。

台南虐童案扮演虐死女童案「大魔王」角色的薛彗昀，在審判過程，一度以患有思覺失調症要求法官輕判，2審雖維持1審原判，仍讓她逃過死刑一關，證明嫌犯懂得利用自身精神疾病，削減刑責。

台灣近年發生不少社會矚目案件，因主嫌診斷有思覺失調症逃過一死，社會大眾屢以「恐龍」責難承審法官，反應對精神病患侵害社區治安的憂慮。

台南市立安南醫院精神科醫師張俊鴻表示，思覺失調症患者的自我病識感程度，會隨腦部受損加深，病情越重，越覺沒病，不需要就醫。

思覺失調症患者經治療後，有3分之2可改善，有3分之1難治癒，這群人出院後，台灣並未有足夠人力每天固定提醒這群患者服藥。

張俊鴻提醒，在隨機殺人的案件中，思覺失調症患者僅占5％，要小心的是占95％的「反社會人格者」，後者甚至不在精神衛生法內定義的精神病患中。

張俊鴻認為，現有一般醫院的精神病房，醫護並沒有強制力與公權力去強力制止病患行為，未來催生一座具有公權力的司法精神病院，勢在必行。另應將現有只納入家暴、兒虐的社會安全網，擴大納入精神疾病者，這群人才能再回歸社會時，獲得更嚴密的關心。

(中時 )