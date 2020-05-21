今年年初全球陷入新冠肺炎疫情風暴中，為防範未然、提前發掘對於未來此類全球流行性疾病更加精準防疫的解決方案，進而找出抗疫創新方法，由行政院與美國在台協會主辦的「台美防疫松cohack」 以此為目標展開競賽計劃。

大同(2371)今表示，為盡一己之力承擔企業社會責任，全力支持台美防疫松cohack活動，並特地打造「台美防疫松cohack」限定款「大同電鍋」獎盃做為獲勝獎勵。

此次限定款「大同電鍋」獎盃，以大同3人份超美型小電鍋(TAC-03DW-NW)為基底打造而出，外鍋標示競賽計劃名稱用以紀念光榮時刻，內鍋雷射雕刻署名行政院及美國在台協會呈現精緻質感。

大同電鍋獎盃同時保留烹調功能，一鍵料理搭配此款獨特的分層分格內鍋便當盒設計，一次烹調多種美味後還可以便當盒形式攜出，希望透過大同電鍋與世界朋友分享台灣最引以為傲的美食文化。

由行政院與美國在台協會主辦，外交部、衛福部、國家發展委員會、國研院國網中心協辦，資策會執行的「台美防疫松cohack」，在8天報名期間內，吸引美國、加拿大、英國、德國、匈牙利、日本及台灣等215人、共53組提案參與。

科技會報辦公室指出，日前評選會議決選出5組具可行性、創新性及社會影響力的抗疫創新應用方案，包括台灣的「Autonomy」、「LogBoard 前線支援」、「跨領域研究室」、「緯謙科技 TeamsEP 科技防疫管理系統」，以及來自美國加州的「Gemini Data」。

(時報資訊)