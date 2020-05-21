美國法案加強制裁中概股 阿里、京東等盤前挫跌 16:552020/05/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國參議院20日通會法案加強對在美上市外企監管的影響，在美中概股21日盤前普跌，阿里巴巴跌1.5％，京東跌2.5％，百度跌近2％，而遭到做空的瑞幸咖啡、愛奇藝、跟誰學跌逾3％。 美國新法案指出，若在美上市的外企連續三年未能遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美國交易所上市。議案要求上市公司披露他們與本國政府的關係。如果上市公司僱傭了不受美國監管的會計公司，導致美國審查機構無法審計其財務報告，法規要求這家公司證明其不歸外國政府所有或控制。 (工商 ) #美國 #中概股 #盤前 #普跌 #美上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 中概股回歸熱潮來了 04:102020/05/17 專題周報 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 百度、愛奇藝 Q1一喜一憂 04:102020/05/20 全球財經 那斯達克修新規 陸企IPO門檻變高 04:102020/05/20 全球財經 香櫞稱唯一做空中概股跟誰學 後者近3月已6度遭做空 10:132020/05/20 財經 瑞幸拖累中概股？投資人沒在怕 04:102020/05/21 話題觀察 瑞幸復牌 盤前暴跌近50％ 04:102020/05/21 全球財經 在美上市陸企將加強審核 未達標恐面臨下市 10:422020/05/21 財經 美國制裁中概股 拖累阿里港股暴跌2％ 11:232020/05/21 財經 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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