受到美國參議院20日通會法案加強對在美上市外企監管的影響，在美中概股21日盤前普跌，阿里巴巴跌1.5％，京東跌2.5％，百度跌近2％，而遭到做空的瑞幸咖啡、愛奇藝、跟誰學跌逾3％。

美國新法案指出，若在美上市的外企連續三年未能遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美國交易所上市。議案要求上市公司披露他們與本國政府的關係。如果上市公司僱傭了不受美國監管的會計公司，導致美國審查機構無法審計其財務報告，法規要求這家公司證明其不歸外國政府所有或控制。

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