羅志祥（小豬）和周揚青日前結束9年情，呼應周揚青的分手文，小豬20日選在520當天po出七千字對周揚青的懺情文，引來各界討論，黃子佼21日出席八大實境外景綜藝《一個都不能少》媒體茶敘，被問到會不會寫情書給老婆孟耿如，黃子佼說到現在都寫臉書，公佈喜訊時也發過兩三千字的文，自虧相較七千字「還是輸了」，媒體追問是否有看完整篇文章？黃子佼說「沒那麼八卦啦，我就忙自己的事，只是看標題七千字，我的才兩三千」，但他補充「不能說危機處理高不高招，他們有自己的處理方式，我們旁觀者就是祝福，不管離開或留下，希望他們彼此好好的，就看他們自己，清官難斷啦」。

黃子佼主持《一個都不能少》，鍾欣凌、任容萱特別站台。（八大提供）

黃子佼為主持《一個都不能少》特別身穿鑲有66所學校校徽宣傳服，直言這節目是他出道32年來的代表作之一，也是他主持過最走心最難錄的節目。現場也要邀請到鍾欣凌、任容萱到場獻上祝賀禮。黃子佼率先虧任容萱孤僻，「之前去Selina家吃飯，容容都不來，我還跟任爸任媽吃過飯」，還被鍾欣凌虧「是忙著談戀愛嗎？」，任容萱笑說「後來發現這樣真的沒朋友」，趕緊搬出合拍《覆活》的王子「我現在有王子當朋友」。

鍾欣凌提到節目邀請到偶像巫啟賢，讓她感動落淚「沒想過偶像會在自己面前，還聞到他香味」。回憶起往事，黃子佼透露自己身材嬌小，國中時曾被兩、三位同學霸凌、推打巴頭，經過某些校園地帶會特別繞路「會有陰影」，當時為了不被欺負，還特地結交混混朋友當靠山，黃子佼說「我記得他姓殷，是會念書的大哥，我們還一起嗆老師」，若兩人被叫去訓導處罰站，黃子佼總是會先被放回教室，「他都自己扛，大哥很講義氣」。

黃子佼。（八大提供）

此外黃子佼則爆料任容萱曾霸凌同學，讓任容萱瞬間成為眾矢之的，她澄清沒霸凌，回憶同學轉述始末，「國中同學說我跟另外個女生同時喜歡上一個男生，男生後來喜歡我，我就聯合大家不跟女生講話，但那女生否認，我也不記得有這件事」，任容萱還自爆國小被霸凌，「當時我是樂隊隊長，全校都喜歡我，某次生日收到來自各班同學禮物，就有女生要全班孤立我，連老師都跳出來協調」。

(中時 )