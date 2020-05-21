中美貿易戰爭後，台商回流設廠增加，再加上今年新冠肺炎疫情不少業者感受到斷鏈危機，強化台商遷廠回台決心，商用不動產搶手，國內知名代銷業者新聯陽長期銷售住宅建案，如今也跟進市場走勢轉攻商用不動產。

華固建設於去年購入新莊區建國段土地，今(21)日舉辦興建工程動土典禮，新北市長侯友宜、華固建設董事長鍾榮昌、新聯陽董事長涂煌鎮共同蒞臨開工典禮。全案斥資18.47億元，總面積約2萬1175坪，將興建地上12層、地下2層的廠辦大樓，預計於111年4月完工，總銷近80億元。

華固建設董事長鍾榮昌致詞表示，新北市優質的工業土地稀少珍貴，去年經過全面性評估後，決議購置新莊區建國段土地，引入電子、通訊及網路IC等高科技產業進駐，預估全案可帶動930個工作機會；此外，配合立體化與市府推動公托政策，捐贈124坪公托空間及新台幣750萬元的室內裝修費用，將來也可提供於本案上班的員工安心托育環境。

此案由新聯陽代銷，據了解，是新聯陽20多年後再度承接的廠辦代銷案。新聯陽總經理高級特助余世浩表示，20年前曾經有銷售過廠辦，不過隨著市場趨勢，後來以銷售住宅案為主。由於近年不少企業正推動產業升級，帶動全新的廠辦需求；再加上廠辦租金投報率高，約期可長達20年，輕鬆收租不需時時維護，近年吸引不少投資客轉往廠辦長期持有，新聯陽也跟隨市場趨勢再次承接廠辦銷售。

余世浩進一步分析，以前廠辦回收速度慢，要賣2、3年才能完銷；現在住宅市場投資客退場，只剩自住客，建商有特別讓利或地段好，銷售才會快，大部分都是要賣1、2年，反而因為廠辦搶手，現在銷售時程與住宅差不多。「趨勢在走也跟著走，新聯陽未來也會接續推出商用不動廠的銷售。」

余世浩說，目前華固案僅先動工，包括導入設麼軟硬體設備等細節及銷售規劃都還在研究中，不過確定的是將走向科技或智能的方向，最快明年銷售。

華固建設新莊廠辦案同時為新北市長侯友宜任內第一批推動工業區立體化核定案件之一。據了解，華固去年購入新莊區建國段土地，如今不到1年就可以開工。業者透露，以前跨部門審核時間需要2、3年，現在專人專案服務，案件快速審查、快速核發證照，7個月時間就能把流程跑完，對於區域產業升級有很大助益。

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(中時電子報)