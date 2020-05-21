畢嘉士基金會收到捐贈新車及設備，順勢讓屏東首輛到宅沐浴車光榮退役。（林和生攝）

「越是壞天氣，更要替彼此撐傘」，畢嘉士基金會2014年引進屏東首輛到宅沐浴車，為失能臥床者提供沐浴服務，但縣內幅員遼闊，車輛耗損且設備頻繁使用而老舊，屏東百合扶輪社及台灣人壽獲悉消息後，大方購置車輛及設備，21日於永大中心捐贈、讓新車正式啟航。

畢嘉士基金會在蒐集服務回饋時，家屬皆表示，對服務過程的衛生措施感到滿意，基金會執行長周文珍表示，每趟沐浴完畢後都有全套標準消毒作業流程，包括浴槽、護套及全數設備都會徹底消毒，且在疫情開始，每日車輛返回中心，操作員都落實酒精全車消毒。

到宅沐浴護理師嚴玉娟感性分享，團隊每次踏入案家中，不只水溫要夠，「互動也要夠溫暖」，年輕臥床的阿峰是沐浴車上路就開始服務的個案，每次一進門，成員總不忘與阿峰擊掌，有時還加上鬼臉耍寶，逗得阿峰好開心，「對團隊來說，個案和家屬的信任，是長久以來嚴守服務品質的動力。」

服務多年的首輛沐浴車退役後，將經過重整及檢驗，調整為短距離長輩接送車，畢嘉士基金會董事長劉侃表示，在這樣的挑戰年，十分感謝外界支持，團隊必定珍惜資源，堅守標準作業流程及服務理念，讓每位失能者都能有尊嚴、又安心地實現洗澡心願。

(中時 )