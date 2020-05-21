新冠肺炎衝擊觀光產業，為提振買氣台中市政府推出「紓困商圈消費券」！民眾在立案輔導各大商圈消費滿200元，可獲得20元商圈消費券！市議員謝明源等21日指出，市府發行的消費折扣券，先消費滿額、下次消費才能再折抵金額，民眾意願不高。市府經發局強調，將持續加強行銷振興商圈經濟。

謝明源表示，經發局消費折扣券投入500萬元預算，預計發出22萬張20元面額消費券；目前22個商圈僅兌現12萬餘張，還有一半消費券未使用，顯然對民眾誘因不大，市府應改為當場折抵券，才能振興消費意願。

市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤說，經發局為提振商圈經濟發放的消費折扣券，與台東、屏東發放的消費券，採第一次消費就能直接折抵金額方式，使用上較不便利；對於達到刺激消費意願的目的有限，加上政策很多民眾不大清楚，經發局的宣傳活動也沒到位。

謝明源建議，後疫情時代，各縣市政府開始著重經濟消費提升，因不能出國，國內旅遊消費將是重點，希經發局可參考台東與屏東聯合發行的電子消費券、桃園規畫將與中央振興券配合推出的500元電子消費券方式，及早規畫、超前部署。

經發局長張峯源表示，為提振消費者買氣，市府印製22萬張紓困商圈消費券，民眾在台中市立案輔導的各大商圈消費滿200元，就可獲得20元商圈消費券，並可於下次消費時折抵，推出後民眾反應熱烈；使用期限至6月底，市府目前仍積極宣傳推動中。

張峯源強調，所謂下次消費折抵，並非是另外一個時間消費；是在這家店滿額消費後，領取折扣券，到下一個店家就可以使用；藉此帶動商圈店家經濟及客群回流。

(中時 )