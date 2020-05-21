川普政府下重手斬斷華為海外晶片供應，市場預期北京當局將全力注資發展本土半導體產業，帶動相關概念股漲翻天。但外資示警，部分大陸晶片股已炒過頭，其中，陸晶圓代工龍頭中芯國際本益比為台積電的3倍以上，不僅製程技術差距大，且股價太高，投資人應提高警覺。

華爾街日報報導，美陸科技戰再起，美國祭出華為新禁令、加強出口管制，促使北京政府迫切扶植本土關鍵半導體產業，市場預期政府會砸錢力挺，陸股散戶也瘋炒概念股，包括北方華創、紫光國微、韋爾股份等，今年股價都創下史上新高。

Wind數據顯示，滬深半導體股指數，今年狂噴超過3成，對比美國費城半導體指數，今年以來仍下跌0.5%左右。

Grand Gold Capital合夥人Gary Zhang表示，華為自家晶片將逐漸自給自足，投資人認為中芯有機會從台積電手中搶下華為的訂單。Zhang的公司從3月開始投資中芯國際，4月再進場加碼。

不過有外資示警，大陸半導體概念股已經炒過頭，中芯國際股價未來12個月預估本益比約52.7倍，相較台積電的17.2倍，高出3倍之多。投資專家Pruksa Iamthongthong表示，不確定陸廠多久能趕上同業的先進製程技術，更不確定能否持續獲利，以目前來看，陸廠股價太高，他公司旗下基金偏好台積電、矽力杰等，而非大陸業者。

(中時電子報)