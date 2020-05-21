滯留鋒面南移 國軍第四作戰區官兵進駐屏東災防整備 16:532020/05/21 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滯留鋒面南移 國軍第四作戰區官兵進駐屏東災防整備（國防部提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局研判，由於滯留鋒面南移影響，南部地區恐生致災性豪雨，第四作戰特勤部隊官兵區今（21）日增派兵力及AAV7兩棲突擊車、突擊橡皮艇等裝備，進駐屏東縣消防局第四大隊恆春分隊；另由屏東縣佳冬、林邊鄉預置兵力，支援鄉公所持續進行沙包檢整，全力協助地方政府執行各項災防整備。 第四作戰區強調，現階段除要求各災防區持續加強災防機具及人員整備，並密切掌握豪大雨動態，隨時掌握地方災情及危安因素，依令投入災害救援任務。 滯留鋒面南移，國軍特勤中隊官兵於上午前往那瑪夏區瑪雅里、達卡努瓦里，實施水域觀測作業。（國防部提供/吳家詮傳真） 滯留鋒面南移，國軍第四作戰區官兵進駐屏東災防整備。（國防部提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #滯留 #鋒面 #南移 #國軍 #第四作戰區 #官兵 #進駐 #屏東 #災防 #整備 也許您會感興趣 推薦閱讀 中度颱風黃蜂來襲 南水局積極整備防颱 04:102020/05/18 投資理財 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 08:102020/05/18 生活 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 首波滯留鋒面來襲 水利署展開應變準備 13:212020/05/19 財經 防範梅雨鋒面 第四作戰區完成整備警戒待命 13:302020/05/19 生活 防範致災性降雨 國軍宜蘭預置兵力 16:442020/05/19 生活 梅雨進逼 第8軍團山區及低窪地預置兵力嚴陣以待 16:352020/05/19 社會 望梅止渴 曾文水庫進帳不如預期 04:102020/05/20 地方新聞 國防部長嚴德發中部視察 52工兵群戰營災防演習穩健 15:362020/05/21 社會 今年首波西南氣流來襲 豪大雨警報暫勿前往山區 16:292020/05/21 生活 社會熱門新聞 不甩禁令堅邀200親友辦婚宴 16人染疫新郎爸亡 - 社會 口罩工廠拒政府徵收 私下販售獲利逾2千萬 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 透明走光！羞見護士穿內衣巡房 主管開罰網怒了 - 社會 假冒總統府寄發釣魚郵件 網站主機在烏克蘭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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