根據中央氣象局研判，由於滯留鋒面南移影響，南部地區恐生致災性豪雨，第四作戰特勤部隊官兵區今（21）日增派兵力及AAV7兩棲突擊車、突擊橡皮艇等裝備，進駐屏東縣消防局第四大隊恆春分隊；另由屏東縣佳冬、林邊鄉預置兵力，支援鄉公所持續進行沙包檢整，全力協助地方政府執行各項災防整備。

第四作戰區強調，現階段除要求各災防區持續加強災防機具及人員整備，並密切掌握豪大雨動態，隨時掌握地方災情及危安因素，依令投入災害救援任務。

滯留鋒面南移，國軍特勤中隊官兵於上午前往那瑪夏區瑪雅里、達卡努瓦里，實施水域觀測作業。（國防部提供/吳家詮傳真）

滯留鋒面南移，國軍第四作戰區官兵進駐屏東災防整備。（國防部提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)