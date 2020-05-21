國民黨改委會組織改革小組今天開會，氣氛不像先前話語交鋒，事前透過線上問卷詢問委員的立場，表決結果，中常委選舉維持現行的間接選舉模式，但增加中央委員也具有投票權，至於中央委員選制因未達共識，直選與間接選舉兩案併陳，而黨代表人數也確定下修。

攸關中央委員、中常委採直選或間接選舉模式，選區維持現行全國選區或分縣市選舉等改變黨職選舉模式，歷經國民黨改革委員會組織改革小組3次熱烈討論後，為了能推動會議前進，該組事前在LINE上開放問卷調查與會委員們的意見，今天開會討論，有爭議的部分採兩案併陳，交給黨中央決議。

由中常委曾文培領銜提出中央委員、中常委兩項黨職選舉，把席次名額各分一半為「公職組」、「一般組」的建議，經投票後，決議維持現制不特別分組，組改小組召集人呂學樟說，目前黨主席即可指定公職人員為中常委，因此維持現制。

至於中央委員、中常委選區，是否從原本的全國單一選區，改為分縣市，或以北北基、桃竹苗等分區方式舉行選舉，以及投票方式採限制複數連記法或單記法，由於票數接近，採兩案併陳。

至於深水區中央委員與中常委選制，前者由於黨員直選與黨代表選出僵持不下，兩方意見都送出，後者則因多數委員認為由中央委員、黨代表間接選舉產生中常委，僅1人支持由黨員直選，因此中常委確定維持間接選舉模式。對此，呂學樟說，未來會進一步確定投票占比，比如中央委員佔六成、黨代表為四成。

熟悉黨務人士說，2005年前總統馬英九當選黨魁前，中常委都是由中央委員投票產生，每位中央委員可投32票，但第17屆全代會上，藍委賴士葆、時任立委的吳育昇臨時提案，更改為黨代表選出中常委，如今要揉合兩者，也就是由中央委員、黨代表投票產生中常委。

呂學樟表示，中常委任期維持2年，但以2屆為限，連選得連任一次，也就是最多可當8年，改委會提出的報告沒有回溯條款，從下一屆選舉開始適用，而選任黨代表人數確定從1375人下修至1041人，確保368個鄉鎮市區要保障1名黨代表，補強偏鄉地區的人力。

(中時 )