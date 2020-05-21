精銳Garden One以國際設計與自然綠意結合，改變豪宅的既定印象。（盧金足攝）

台中市很多豪宅建案請出國際級大師操刀，為居住環境帶來耳目一新的新景象。（盧金足攝）

台中市豪宅設計一直在「超越」自己與對手！近年來很多建案以請出國際級大師為亮點，位在七期新市政中心的寶輝、大陸、寶璽等建商，力邀全球知名的建築師操刀，與七期緊鄰的單元二重劃區，也標榜國際設計的特色，精銳建設預售案「精銳Garden One」將國際設計融入建案規畫，與自然綠意結合的「綠奢華」住宅，已成為單元二的指標建案。

精銳建設行銷協理高鴻麟表示，中部地區為台商大本營，集結不少機械業、製造業、傳產企業主，在全球海外各地皆有事業布局，見多識廣的企業主，眼界標準與世界同步，國際知名設計被視為新世代豪宅基準，低建蔽、綠意視野也是豪宅客出手的關鍵因素。

精銳建設十年前即超前部署插旗低密度開發的單元二，力邀紐約Wimberly設計團隊，為「精銳Garden One」打造超水準的綠奢華住宅。

為倚重Wimberly對奢華空間氛圍的純熟設計功力，精銳建設新推出兩千坪基地、立體森林，搭配Wimberly訂製奢華的室內空間，為「精銳Garden One」定義為「綠奢華」住宅。

此外，寶輝建設在「寶輝秋紅谷」建案之後，持續與秋紅谷設計團隊Johnson Fain合作打造秋紅谷系列新案，繼寶輝大隱、寶輝City Park創下銷售佳績，趁勝追擊推出位在七期市政路的「寶輝Sky Tower」，寶輝建設七期推案中首採標配設計，受房地產市場關注。

豪宅請出國際級大師設計，讓台中市建築有如國際櫥窗，想要來一場建築小旅行取經，七期密度最高的國際級風格，為全台各地罕見的景象，其中，「寶璽天睿」由加拿大地標建築Michael Green操刀，並由日本空間大師片山正通規畫戶外廊道與室內公設，成為建案的加分特色。

(中時 )