英國經濟分析機構「牛津經濟研究院」預測美國總統川普在11月的選舉中將慘敗。耶魯大學研究組製作的選舉模型顯示，在11月舉行的美國大選中，川普得票率為35.2%，將敗給民主黨對手、前副總統拜登（得票率64.8%）。

南韓《朝鮮日報》網站引述CNN報導，該分析認為關鍵影響的因素是新冠病毒和由此導致的經濟蕭條。而就在去年，牛津經濟研究院還曾預測川普將以55%的得票率成功連任。當時的分析認為，美國的失業率偏低，穩定的人均收入也將對川普參選產生積極影響，他有望以5%的得票優勢再度當選美國總統。

但隨著新冠疫情的擴散，情況生變。美國的失業率已由2月份的3.5%飆升至4月份的15%。該機構預測，美國人均收入將減少6%。儘管川普政府希望盡快解除封鎖，並盼望經濟出現V字型反彈，但專家預測，經濟恢復需要更長的時間。

該機構還預測，在爭取各州選舉人團的競爭中，川普也將以210比328敗給對手。2016年大選時支持川普的搖擺州2020年將改變民意。

(中時 )