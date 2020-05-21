高雄市YouBike 2.0超前建置，工人21日冒雨趕工。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜（右）21日視察YouBike 2.0建置狀況，並宣布6月16日試營運。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜21日視察任內重大交通建設YouBike2.0建置進度，工人冒雨趕工中，估計到6月中旬可完成180站，對於整體施工進度超前，韓國瑜當場裁示原訂7月1日將正式營運，提早到6月16日試營運，讓民眾搶先體驗。

高市City Bike將在6月底功成身退，為讓共享自行車服務不中斷，交通局重新辦理招標引入微笑單車，目前從市中心、人口密集處、商圈等地，陸續建置微笑單車柱體採輕樁免接電方式，都市空間設站方便，對於通勤族或遊客都相當便利。

今早高雄下起滂沱大雨，原本交通局還在評估是否如期舉辦，但前一晚已先做好雨備方案，搭起帳篷遮雨。韓國瑜在交通局長鄭永祥、微笑單車公司總經理何友仁等陪同下，前往高捷巨蛋站5號出口視察YouBike2.0公共自行車租賃站施工進度。

韓國瑜說，原本預計7月第一階段成形，現在提早到6月16日，民眾可提前體驗新版公共自行車，預計7月正式營運前可達250站；YouBike 2.0使用太陽能，不吃電零汙染，更能完善大眾運輸系統，他也慰勞辛苦的施工人員，期待盡快布設完成租賃站。

鄭永祥指出，City Bike啟用至今逾11年，擴充站點不易、車輛及站體設備老舊亟需更新。YouBike2.0總體計畫期程將分成三階段建置，8月底累計完成6742柱、5628車營運，預計明年底超過2萬柱，近9000車營運。

(中時 )