林姓男大生在今年1月10日總統大選前晚間8時，在臉書社團上張貼蔡英文為劉櫂豪「九合一」選舉中競選台東縣長的造勢舊照片，並下註解「明天總統票 票票投2號」，企圖影響3號候選人蔡英文的選情，林姓男大生認罪在台北地檢署偵辦時認罪，檢方認為林男沒有前科，以1萬元條件緩起訴處分1年。

由於2018年縣市長選舉時，蔡英文前往台東，為2號縣長候選人劉櫂豪站台，並拍下2人一起「2」手勢的合照。

林姓男大生在今年總統大選前，從網路下載了2018年蔡英文與劉櫂豪共同比「2」的造勢舊照片，發文在臉書某社團，並下了「明天總統票 票票投2號」的註解。林男PO不到5分鐘，就有網友憤怒表示「一定吉」，林男立即刪文，卻已被網友擷圖提告違反《總統副總統選舉罷免法》第90條的意圖使人不當選。

林男在警訊時否認犯罪，辯稱自己是競選活動，並沒有違法，但是，林的委認律師則告誡林男，他用混淆是非的照片，已經足以混淆選民造成影響，會觸犯刑責，應該認罪，林男才向檢方認罪，獲得1年緩起訴處分。

(中時 )