台灣人壽持續推動高齡公益，自2017年起，已連續四年支持財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會，為屏東偏鄉失能長輩提供到宅沐浴服務，今年更進一步合作，共同打造全新到宅沐浴車，讓愛續航，也讓到宅沐浴服務不間斷。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽長期推動高齡公益，尤其關注偏鄉服務，因資源少、人力設備都顯不足，挺身而出打造到宅沐浴車，正是企業回饋社會最好的方式之一，做長照工作者最佳後援。此外，台灣人壽為感謝畢嘉士基金會及所有長照工作者不畏疫情，堅守崗位並持續守護每位長輩、最愛的家人，台灣人壽FB官方粉絲團也發起拍手接力影片，邀請朋友以掌聲向長照工作者致敬，感謝他們的付出與辛苦。

根據畢嘉士基金會資料，失能5年以上的長輩有2成已超過2年沒有洗過澡，且有7成的照顧者認為照顧工作最困難的就是「洗澡」，如此平凡的日常小事，對照顧者卻是艱困的挑戰，礙於人力、設備、經濟等因素，多數照顧者只能選擇擦澡來清潔長輩的身體，長久下來，不僅有衛生疑慮，可能產生的異味也會給照顧者及被照顧者帶來壓力，讓被照顧者失去應有的生命尊嚴。

2018年起台灣人壽與畢嘉士基金會聯手推動到宅沐浴長照方案，除協助拍攝「浴見，最溫柔的改變」紀錄短片，讓大眾更深刻體認到這項服務的重要性，同時台灣人壽屏東在地的業務同仁也舉辦服務宣導說明會，希望藉由綿密的業務網絡，在服務客戶的同時，將沐浴服務資訊連結第一時間就提供給需要的人。這部紀錄短片參與2019年台北金鵰微電影展評選，榮獲社會共融類優等獎。

屏東地勢幅員遼闊、地形狹長，到宅沐浴車行駛至今已逾4萬公里，再加上氣候常年高溫，到宅沐浴服務需求量增大，車輛及沐浴設備使用頻繁導致耗損快，為了不讓服務中斷，台灣人壽與畢嘉士基金會攜手打造全新車輛、沐浴設備，持續為失能長輩完成洗澡這樣微小的心願。

(中時 )