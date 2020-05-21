陸鶻鷹戰機進化 測試航電發動機 16:592020/05/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 FC-31「鶻鷹」戰機。（網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機又出現新進度，最近網上出現了鶻鷹戰機去掉空速管的最新照片。 新浪軍事的分析指出，如果照片屬實，這架「鶻鷹」可能配備了航空電子系統，已經進入原型機的新階段。從航空工業和瀋飛的說法來看，先前試飛的「鶻鷹」可能都屬於技術驗證機。它們主要用來驗證飛機總體設計、氣動佈局，還有隱身性能等技術，大約相當於洛克希德（Lockheed Martin）YF-22原型機的狀態。 (中時電子報) #鶻鷹 #殲-31 #FC-31 #中國大陸 #原型 #空速管 #驗證 #航母 #艦載機 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 陸鶻鷹戰機進化 測試航電發動機 - 空軍 海軍潛艦 曾5次發射重型魚雷 - 軍事 美撐腰 印度與陸邊界緊張火上加油 - 軍事 美售我18枚 MK-48 重型魚雷 漲價了！ - 軍事 潛艦重型魚雷獲得不易海軍當珍寶 至今僅發射過5次 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。