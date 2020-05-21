俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機又出現新進度，最近網上出現了鶻鷹戰機去掉空速管的最新照片。

新浪軍事的分析指出，如果照片屬實，這架「鶻鷹」可能配備了航空電子系統，已經進入原型機的新階段。從航空工業和瀋飛的說法來看，先前試飛的「鶻鷹」可能都屬於技術驗證機。它們主要用來驗證飛機總體設計、氣動佈局，還有隱身性能等技術，大約相當於洛克希德（Lockheed Martin）YF-22原型機的狀態。

(中時電子報)