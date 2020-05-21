全球各地因新冠肺炎所採取的新型態社交措施，讓全球消費者面對社交、消費行為與旅遊習慣逐漸形成新的生活型態。萬事達卡發現，台灣本次防疫有成，超過77％的受訪者認為，目前為止整體家庭經濟上未受到疫情影響，但面對國際情勢仍有許多不確定的變數，有30％的台灣民眾擔心未來受經濟衝擊的影響，而且近5成民眾更對未來投資表示疑慮。

隨著台灣本土零確診滿月，中央流行疫情指揮中心開始推動防疫新生活，萬事達卡也陸續推出各項規劃，因應防疫新生活之需求，提供創新支付科技與日常消費相關等全面性支持。

萬事達卡針對疫情的調查發現，台灣民眾的生活模式正在改變中，尤其反應在社交、餐飲與旅遊行為，其中有約70％的受訪者表示在近一個月減少到餐廳用餐或到公共娛樂場所的次數，且有27％的人表示自己更常使用美食外送平台，另有10％的台灣民眾更常在家辦公；對於跨境與國內旅遊計劃的調查，更有5成的受訪者表示已取消個人旅遊行程。調查顯現民眾對於整體環境與自身經濟條件的不確定性，進而改變民眾生活習慣與消費模式。

新冠肺炎也讓創新支付科技使用漸成主流，全球有8成的受訪者認為感應式支付是較衛生的支付方式，以2月至3月間的食品雜貨與藥局消費為例，全球在感應式支付交易成長速度為非感應式支付交易的2倍，在亞太地區是2.5倍，顯見許多民眾在購買必需品時轉向更安全與衛生的支付模式。

萬事達卡調查指出，消費者擔心結帳時觸摸現金會成為防疫破口，近一個月內，已有超過31％的台灣消費者減少使用現金的頻率。

萬事達卡研究全球19國消費者行為變化，發現有近5成受訪者已將原本的主力卡片換成具有感應式支付功能的卡片，同時更有74％的民眾表示疫情過後仍將持續使用感應式支付。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，感應式支付的結帳速度比其他人工收費方式快達10倍，能大幅減少消費者與商戶間的接觸時間，安全衛生的特性讓感應式支付在防疫期間不僅使用人數增加，交易成長也更快速。

萬事達卡報告指出，2020年第一季萬事達卡感應式支付交易在全球成長超過40％，目前已有8成消費者開始使用感應式支付，萬事達卡感應式支付技術搭配多重保護機制，不僅提升防疫安全，也提供消費者更具保障的支付交易安全。

(工商 )