南市水利局目前已於埤頭沿岸部設17台移動式抽水機及2組沉水式抽水機，總抽水量可達6.1CMS。圖為永安宮抽水站。（李宜杰攝）

視察麻豆淹水明星災區，黃偉哲：慎防今晚豪大雨

雨彈強襲南台灣！台南市長黃偉哲21日上午前往易淹水的麻豆埤頭社區，視察防汛準備，他表示，據中央氣象局發出警訊，台南地區自今早8時至明早8時，要慎防豪大雨，今晚時雨量預估將達100毫米以上。據台南市政府水利局報告，埤頭、小埤、北勢寮、苓子林等處目前已投入約12億元治水經費，應能減輕民眾長年飽受淹水之苦。

黃偉哲21日至台南麻豆埤頭里永安宮視察抽水站運作情形，並聽取水利局業務報告。埤頭排水系統總長3.8公里，鄰近的埤頭里因地勢地漥，豪大雨期間埤頭排水水位高漲，致內水無法重力排出，每逢大雨埤頭社區就慘變水鄉澤國。

水利局長韓榮華指出，目前已於埤頭沿岸部設17台移動式抽水機及2組沉水式抽水機，總抽水量可達6.1CMS。另外，麻豆工業區因基地較高，每當大雨來襲，水勢就會灌入鄰近的埤頭社區，韓榮華回應，目前已與地政局協調，於麻豆工業區興建2處滯洪池與抽水站，完工後應能有效改善問題。

黃偉哲說，人類的硬體設施都有其極限，但是大自然力量是無窮的，極端氣候當前，坦白說人跟老天是爭不過的，治水工作沒有盡善盡美，只能盡其所能，將防汛做好，嚴陣以待梅雨季節。

(中時 )